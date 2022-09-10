'Bilirkişi Görevlendirme Rehberi' hakim ve Cumhuriyet savcılarının erişimine açıldı

- Adalet Bakanlığınca, bilirkişi görevlendirmelerinde hakim ve Cumhuriyet savcılarına rehber olması amacıyla "Bilirkişi Görevlendirme Rehberi" hazırlanarak, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre edildi.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım daha attı.

Bu kapsamda yetersiz bilirkişi raporları nedeniyle temyiz mahkemelerince verilen bozma kararlarının incelenmesi ve tüm yargı mercilerinin görüş ve önerilerinin alınması sonucu bir çalışma gerçekleştirildi.

Tamamlanan çalışmayla bilirkişi görevlendirmelerinde hakim ve Cumhuriyet savcılarına rehber olması amacıyla hazırlanan Bilirkişi Görevlendirme Rehberi, UYAP sistemine entegre edilerek erişime açıldı.

Böylece artık mahkemeler, bilirkişi görevlendirmesi yaptığında dava veya suç türüne göre UYAP'ta yer alan rehber yardımıyla bilirkişiye sorulacak soruları şablon olarak otomatik şekilde görevlendirme tutanağına ekleyebilme imkanına kavuştu. Bununla bilirkişilerin, görevi tebliğ aldığı ilk aşamada kendisinden ne istendiğini bilmesine olanak sağlandı.

Bu sayede hazırlanan bilirkişi raporlarının kalitesinin artmasının yanında hatalı ve eksik bilirkişi raporları nedeniyle verilen bozma veya kaldırma kararlarının azaltılması, zaman ve emek kayıplarının önüne geçilmesi, davaların en az masrafla ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

- Gecikmelerin önüne geçecek

Bilirkişinin cevaplaması gereken soruların görevlendirme kararıyla birlikte kendisine iletilmesi, davaların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve bilirkişi incelemesinden kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi bakımından önem arz ediyor.

Uygulamada zaman zaman görevlendirme gerçekleştirilirken bilirkişinin yapacağı işin anlatılmadığı, soruların sorulmadığı ve bu nedenle birden fazla ek rapor veya yeni bilirkişi raporu alındığı durumlarda yargılama süreçleri uzayabiliyor, daha maliyetli hale gelebiliyor.