Kayseri'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentin sahip olduğu Soğanlı Vadisi, Kültepe, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Hanı gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle, buralarda Valilik ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Gökmen Çiçek ise tüm kurumlarla el ele kentin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını, önlerine hedef olarak turizmi koyduklarını söyledi. Bu konuda bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Çiçek, "Bazen sosyal medya fenomeni gibi bazen bir turizm rehberi gibi çalışma içerisindeyiz. Bu garip gelebilir ama biz tanıtım için yapmak zorundayız. Erciyes bizim lokomotifimiz, bugün turizmi konuşabiliyorsak Erciyes'teki çalışmalardan dolayı. Erciyes ile Soğanlı Vadisi'ni ve birkaç yeri birbirine bağlayarak farklı destinasyonlar oluşturup çalışma azmindeyiz. Çok fazla zaman harcamadan enerjimizi belirli yerlere yönlendirerek bir şeyler yapma kararlılığındayız." diye konuştu.

Toplantıda moderatörlük yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Erciyes Dağı'nı kış turizmine açarken karşılaştıkları zorlukları aktardı. Kayseri'nin kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bu doğal güzellikleri, tarihi ve özellikle kültürel mirası koruyalım, açığa çıkaralım. Bunun içine fonksiyon yükleyip turizme kazandıralım ki hiç değilse istihdam sağlayalım, para kazanalım Kayseri'de. Erciyes evet bizim için bir değer ama Kayseri'nin kültür yolu rotasının bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü Erciyes'te kayan insan üç saat kayıyor, dört saat kayıyor. Peki geriye kalan yirmi saatte ne yapacak bu insanlar? Yiyecekler, içecekler, keyif yapacaklar, yemeklerin tadına bakacaklar. Bir de Kayseri'nin tarihi güzelliklerini gezmek isteyecekler, kültürel mirasını görmek isteyecekler. Valiliğimizin, belediyemizin her gelen turistin eline tutuşturduğu kültür rotası olmalı ki ya ben burayı gezmeliyim demeli, sonra da kendi başlarına tek tek oraları gezebilmeli. O eserlerin hepsinin açığa çıkarılması önemli. Cami Kebir'in orada kocaman bir kütle var, kaldırılması gerekiyor. Bir tuvalet var orada affedersiniz. Altında Kayseri'nin ilk medresesi var. Bir an önce yıkılması lazım."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da tüm dünyada tıp kongrelerinin turizme katkı verdiğine değinerek her ay büyük bir tıp kongresinin kentte yapılmasının turizme fayda sağlayacağını belirtti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Erciyes'in ön planda tutularak sağlık ve agro turizme (tarım turizminin) ağırlık verilebileceğini ifade etti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Emrah Karayel, Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı program, fikir alışverişiyle devam etti.