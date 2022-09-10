Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı adayları kim? Bulmaca gibi, arayın bulun"

Yozgat Belediyesinin temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.

Bozdağ, 6'lı masaya 7'li masa dediğini belirterek, "Ben buradan Yozgat'ın hanımlarına, beylerine soruyorum; Bu 7 lider, 7 kişi, 7 parti Allah aşkına söyleyin, yeni olarak ne söylüyorlar? Millete umut olarak neyi vaat ediyorlar? Hangi projeyi milletin önüne koyuyorlar? Nasıl gerçekleştireceklerini anlatıyorlar? Milletin huzuruna getirdikleri tek bir proje var mı? Yok. Millete verdikleri bir umut var mı? Yok. Yeni söyledikleri bir şey var mı? O da yok. Tek dertleri var, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları öfke kin ve nefret." diye konuştu.

Masa etrafında toplananların tek motivasyon kaynağının ülkenin Cumhurbaşkanına duydukları kin, nefret ve düşmanlık duyguları olduğunu dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bir lider kadrosu, partiler motivasyonu, sadece ülkenin Cumhurbaşkanını devirmek üzere olursa bunlar proje sunarlar mı millete? Motivasyonu hizmet olacak, motivasyonu eser olacak, motivasyonu ülkeye kazandırmak olacak ki orada kafa yorsunlar. Şimdi hep birlikte toplanıyorlar, kinlerini ve nefretlerini rehber edinmişler, onun peşinden koşuyorlar da koşuyorlar. Ben Yozgatlı hemşehrilerime soruyorum, kinini ve nefretini, düşmanlığını rehber edinen siyasilerin, kişilerin, kendilerine, ailelerine, ülkelerine, milletlerine zerrece faydası olur mu? Olmaz. Bunların bırakın aziz Türk milletine faydasını kendilerine dahi bir faydaları olmadığı çok aşikar. Onun için bu faydasızlardan fayda beklemek de beyhude bir çabadır. Onların kendi etrafında toplananlar varsın öyle veya böyle düşünsünler. Aziz Türk milleti kimin yararlı, kimin zararlı olduğunu, kimin Türkiye'ye kazandıracağını, kimin de Türkiye'ye kaybettireceğini çok iyi biliyor."

"HDP'ye bir bakan neden verilmesin?" diye açıklama yapan kimi CHP'lilerin olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bunlar nedeniyle de tartışmalar çıktı. Yozgat'ın yiğit evlatlarından Metin Özışık kardeşimiz de Yozgatlıya yaraşan bir onurlu tavır ortaya koydu. Buradan Metin Özışık başkanıma selam olsun diyor, onurlu tavrını ben de alkışladığımı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hangisi CHP?"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yozgat'ta yaptığı konuşmasında "Kandil'i başlarına yıkacağım" sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Daha sonra Van'a gitti, 'Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen peşime takılsın.' Orada ayrı, burada ayrı konuşuyor. Şimdi de HDP'ye verilecek bakanlıkları konuşuyorlar. Ben buradan bir kez daha soruyorum, hangisi CHP? 'HDP'ye bakan verelim' diyen mi doğru CHP'dir? Yoksa 'Kandil'i başlarına yıkarım' diye Yozgat'ta kükreyen mi doğru CHP'dir? Yoksa 'Demirtaş'ı, Kavala'yı falanı filanı serbest bırakmak istiyorsanız bize takılın' diyen mi doğru CHP? Biraz daha doğrudan soruyorum, hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu istikamette yürüyen CHP'dir? Bunlar hangisi ben anlamıyorum. Aziz Türk milletine de buradan sesleniyorum, her gittiği yerin nabzına göre konuşan, kendini dinleyenlere göre cümle kuran, onları coşturan siyasetin bu ülkeye de zerrece faydası olmamıştır? Neyseniz o olun. Nasıl bakıyorsanız öyle bakın. Nasıl duruyorsanız öyle durun. Yozgat'ta da söylediğinizi, Diyarbakır'da da söyleyin, Ankara'da da, Edirne'de de söyleyin. Bizim farkımız burada, biz bu ülkenin 81 ilinde bütün ilçe ve beldelerinde aynı cümleleri kuran, aynı ifadeleri kullanan, aynı düşünceyi paylaşan ve 81 ilden alkış isteyen ve onların dua ve desteğine talip olan bir kadroyuz."

Memleketi ideolojilere göre, başka başka anlayışlara göre kamplara ayırmanın bu ülkeye hiçbir faydasının dün de olmadığını, bugün de yarın da olmayacağının altını çizen Bakan Bozdağ, "Ben buradan 6'lı masanın fotoğraflarını değerlendirdiğimde belli ki CHP'den çok da rahatsız olanlar oluyor. 'Oturuyor, kalkıyor, 6'lı masa diyor.' Ben oturup kalkmıyorum ki oturup kalkan sizsiniz. Her ay masanın davetçisini belirleyen sizsiniz, oraya gidip oturan sizsiniz, fotoğraf çektirip, yemek yiyip, çay içip ne konuştuğunuzu millete açıklamadan oradan çıkıp giden sizsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, "7'li masayı siz icat ettiniz. Cumhurbaşkanı adayını konuşuyorsun, açıklayın o zaman veya başka bir şey söylüyorsunuz, açıklayın o zaman. Neyi düşünüyorsanız bu millete açıklayın. Milletten gizlediğiniz, sakladığınız bir şey varsa onu da bu aziz millete söyleyin. Söyledikleri de yok. Cumhurbaşkanı adayları kim? Bulmaca gibi arayın bulun. 'Şu da olur, bu da olur, o da olur. Onda mı? Şunda mı? Bunda mı?' Adeta bulmacaya döndü. Bulan var mı? Yok. Bilen var mı? Yok. Niye gizliyorsunuz? Yıpranır diye mi? Yoksa başka başka hesapları mı var? Onu da bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Bunlar daha şimdiden yumruklarını sıkmış"

Bozdağ, Türkiye'ye 2023'ten sonra 7'li bir koalisyonun vaat edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiden genel başkanlar, 'Cumhurbaşkanı neyi yapacak, neyi yapmayacak, hangi yetkilerini kullanacak, hangilerini devredecek, kime ne kadar bakanlık, ne kadar bürokraside tevzi yapılacak?' Bunu konuşuyorlar. Şimdiden kerameti kendinden menkul, milleti yok sayıp sandığı yok sayıp adeta seçimi kazanmış gibi beyefendiler oturmuşlar, 'Cumhurbaşkanının yetkilerini nasıl tırpanlayacağız, bakanlıkları nasıl taksim edeceğiz, bürokratları nasıl dağıtacağız?' Bunun hesabını yapıyorlar. Yahu bunlar daha şimdiden yumruklarını sıkmış, birbiriyle kavgaya hazır vaziyette pozisyon almış durumda. Bunlar bu ülkeye bir hayır getirebilirler mi? Bir yararları dokunabilir mi? Geçmişi hatırlayan herkes buradan bunu görüyor ve bunu ifade ediyor. Ben de buradan bir kez daha bu ülkenin koalisyonlara dönmeyeceğini ve koalisyon fotoğrafı çektirenlere izin vermeyeceğini huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından temel atma ve açılışlar gerçekleştirildi.