Adana'da yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 20:44
Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede kimse olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daire sakininin 5. katta oturan kuzeni Poyraz Tekin, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!