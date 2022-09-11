Okullar açılıyor...Tablet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

Okullar açılırken ebeveynleri hazırlık telaşı aldı. Aileler, çocuklarının daha iyi eğitim alması ve teknolojiden geri kalmaması için tabletleri tercih ediyor. Rahat taşınması en dikkat çeken avantajı. Bu cihazlarla pandemi dönemindeki online eğitimlerde tanışsak da artık hayatımızın parçası. Eğitimdeki faydasını gören ebeveynler, okul alışverişler listesine tabletleri de ekliyor. Elbette ki herkes kendi bütçesine göre bir tercih yapıyor. Biz de tablet ederken dikkat edilmesi gerekenleri ve 2 bin ila 6 bin lira arasındaki bazı modelleri derledik.

SERVET HARCAMAYIN

Eğitim amaçlı teknoloji ürünlerinde fiyat ve performans ilişkisi önemli. Yani en uygun fiyata en iyi özelliklere sahip olanı seçmek bütçeye katkı sağlayacaktır. 'Bunu nasıl anlarım' diyenler için internette cihazların fiyat performans ilişkisini puanlayan siteler mevcut. Sadece birkaç dakika ayırıp en yüksek oy alanlardan bir tercih yapabilirsiniz. Örneğin, epey.com onlarca siteden biri. Benzer şekilde sosyal medya üzerinden ürün deneyimlerini ve kıyaslama videolarını izleyebilir karar verebilirsiniz.

"10 YIL KULLANIRIM" DEVRİ BİTTİ

Bugün ortalama bir ürün için 3 bin 500 ila 6 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Öte yandan 'bir kere alalım tam alalım 10 yıl kullanır' devrinin bittiğini de söylemek lazım. Çünkü günümüzde birçok teknoloji ürünü; güncelleme, yazılım desteği ve yeni modeller derken uzun yıllar dayanamıyor. Bu nedenle, tablet alırken kısalan ortalama yaşam süresini dikkate alın. Kısacası en iyisi olsun diye uçuk rakamlar harcamayın. Düşük bütçeli tercihler için zincir marketler başta olmak üzere, 2 bin lira sınıfındaki modeller de özellikle ilköğretim seviyesi için yeterli olacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN

Yüz yüze eğitime geçilse de özel okullar başta olmak üzere birçok kurum online dersleri sürdürüp ödevler veriyor. Haliyle tüm uygulamaları kaldıracak bir hız ve belleğe dikkat etmelisiniz. Cihazın boyutu ve ekran özellikleri önemli iken belki de öğrenciler için en hayati konu pil ömrü olacaktır. Ne kadar batarya süresi olduğunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Kitaplarla okul çantalarının ağırlığını düşününce ağırlığa önem verilmesini tavsiye ederiz.

Öne çıkan modeller

-Samsung Galaxy Tab A7: eğitim amaçlı sıkça tercih edilen bu model, 10.4 inç ve 2000*1200 çözünürlüğe sahip. 3 GB RAM'e tercih edilen modele göre 32 GB veya 64 GB depolama alanı mevcut.

-Lenovo Tab P11 TB-J606F Tablet: 64 GB dahili depolama ve 11 inç ekran boyutu ürünün hafıza desteği de var.

-Huawei Matepad T10: bütçeye uygun ve rahat taşınabilir ozellikli bu model 9.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip. 1280* 800 piksel çözünürlük özelliğine sahip. Bu modelin ekranı, IPS LCD teknolojisini kullanıyor.

Bir diğer tercih nedeni ağırlık

Piyasada bin 500 TL altındaki ucuz diye alınan tabletlerin işlemcisi genelde 4 çekirdekli ve 1.6 Ghz gibi düşük özellikte. Bu nedenle oyun ve internet hızlarının sorunlu olduğunu belirtelim.

Ipad 9: 487 gram ağırlığındaki ürün öğrencilerin sıkça tercih ettiği bir model. Apple fiyatlarına göre uygun kalan Ipad 9, 6 çekirdekli işlemcinin 2 çekirdeği performans diğer 4 çekirdeği verimliliğe odaklanmış.

Microsoft Surface Pro 8: Tablet yarışında biraz geciken marka, performansı ile dikkat çekiyor. 13 inç boyutunda ekran yanında 2880 * 1920 piksel çözünürlüğe sahip.

Orhan Orhun Ünal