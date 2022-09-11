Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 13:01
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak görülecek.
Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!