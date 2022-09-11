Bolu'da yayla evinde bir kişi ölü bulundu
Bolu'da merkeze bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 13:07
Küpçüler Yaylası'ndaki bir evde kalan Mehmet Özkul'a (47) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Özkul'u evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Özkul'un cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!