'Mucize doktor' 6 ay sonra hastalarıyla buluştu

İstanbul'daki "Mucize doktor" tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Güngör Sitar (41), 25 Mart'ta kendi aracıyla çalıştığı hastanenin ek binasındaki mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anladı.

Yolunu değiştirip acile sürdü. Dikkat çekebilmek için, aracını yasak olan ambulans giriş yolunun ortasına park etti.

Araçtan inip birkaç adım atmıştı ki yığıldı, yardıma koşan güvenlik görevlilerine 'Burada hekimim, kalp krizi geçiriyorum' diyebildi ve birkaç saniye sonra bilincini kaybetti.

Dr. Sitar için başlayan operasyon sırasında, meslektaşı ve mesai arkadaşları, toplamda 2 saati bulan kalp masajı ile onu yaşama bağladı.

Ardından geçirdiği ağır kanamalar ve büyük bir bypass operasyonuna rağmen bir buçuk aylık tedavisinden zaferle çıktı.

Sitar'ın için sosyal medyada da müthiş bir kan bağış kampanyası yürütüldü ve başta hastane ekibi ile hastaları olmak üzere pekçok vatandaş, gecenin bir yarısı kan vermeye koştu.

Tedavisi sırasında yaşadığı ağır kanama nedeniyle 12 saat içinde vücudundaki tüm kan iki kez değiştirilen Sitar, yaşadığı bu korkunç tecrübeden 6 ay sonra sapasağlam mesleğinin başına dönebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

''ÇİZGİNİN ÖTESİNE GİDİP GELDİM''

Duygularını anlatan Sitar, "13 yıldır hiç aralıksız çalışıyorum ilk kez bu kadar uzak kaldım mesleğimden. Çizginin ötesine gidip geldim" dedi.

Onu hayatta tutabilmek için insanüstü çaba gösteren mesai arkadaşları Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Murat Uğur ile Doç. Dr. Yücel Özen ve Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Esra Adıyeke ise onu yeniden işinin başında gördüklerine hala inanamadıklarını söyledi.

"SAĞ BACAĞIM DA KESİLMEKTEN KURTARILDI"

Yaklaşık 6 ay önce yaşadığı ağır kalp krizi nedeniyle uzun süre yoğun bakımda, sonrasında da serviste takip edildiğini anlatan Dr. Sitar, "Çok ağır ve komplikasyonlu bir süreç yaşadım. Sağ bacağımda, kasların yıkımı ile giden 'kompartman sendromu' dediğimiz bir durum oldu. Çok fazla kanamış olmam nedeniyle cerrah arkadaşlar risk alarak müdahale ettiler fakat yine de kasların maalesef kurtarılması mümkün olmadı. Buna rağmen dizüstü seviyeden kesilme planı yapılırken yine meslektaşlarımın üstün gayretleri sonucunda bacağım kesilmekten kurtuldu" dedi.