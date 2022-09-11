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İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hizmet veren toplu ulaşım araçlarından otobüs, metro ve vapurlarda yaz tarifesi sona erdi. Geçilen kış tarifesiyle birlikte ulaşıma ek seferler düzenlendi. Ayrıca yarın okulların açıldığı ilk gün olması nedeniyle 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacağı duyuruldu.

Kaynak : NTV
Eklenme : 11 Eylül 2022 17:59
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İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi

İBB'den İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçti. Yeni sefer düzenine göre, İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise tekrar aktif hale getirilecek.

YARINA EK BİN 916 SEFER

İETT, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlayacağı için yarın yaşanacak yoğunluğa paralel olarak toplam bin 916 ek sefer düzenleyecek.

Olası yoğunluklara karşı yedek araçlar hazır bulundurulacak ve yoğunluk yaşanan hatlara takviye yapılacak. İBB Meclisi'nin aldığı karara göre okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacağı için araçların tam kapasiteyle çalışması sağlanacak.

Öte yandan üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.

METROLARDA KIŞ TARİFESİ

Yarın itibarıyla Metro İstanbul AŞ'de de kış tarifesine geçilecek.

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte hatların yolcu yoğunlukları analiz edilip gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Yarından itibaren tüm hatlarda günlük toplam 332 ilave seferle 324 bin 103 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. Bu kapsamda trafikten yaklaşık 294 bin 60 araç çekilmiş olacak.

Güncel tarife bilgileri, sefer tarifeleri sayfasından sorgulanabileceği gibi istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da öğrenilebilecek.

Okulların açılması dolayısıyla Metro İstanbul AŞ'nin işletmesinde bulunan raylı sistemlerde 06.00-14.00 saatleri arasında geçiş ücretsiz olacak.

ŞEHİR HATLARI'NA DA DÜZENLEME

İstanbul Şehir Hatları'nın kış tarifesi ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaşanacak yoğunluklar göz önüne alınarak kış sezonuna göre düzenlenen seferler haziran ayı ortalarına kadar geçerli olacak.

Kış tarifesine Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları sosyal medya hesaplarından ve ALO 153 Beyaz Masa Danışma Hattı'ndan ulaşılabilecek.

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