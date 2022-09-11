Tıp fakültelerindeki öğretim elemanlarının ücretleri iyileştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında YÖK Başkanı Erol Özvar, tıp fakültelerindeki öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi için Maliye Bakanı ile bir çok defa bir araya geldi.

Ücret iyileştirmesinde yönelik Yönetmelik, Maliye Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hazırlandı.

YÖK Başkanı Özvar, sürecin her aşamasında ve özellikle yönetmeliğin hazırlanmasında tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri rektörleri ve dekanları ile sürekli etkileşim içerisinde olmuştu. Tıp fakültelerinin herhangi bir kan kaybı yaşamaması konusunda net bir tutum alındı.

Yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.