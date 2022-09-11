Bağcılar'da aileler arasında kavga: 9 gözaltı
Bağcılar'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 18:43
Gece saatlerinde Çınar Mahallesi'nde, evli olan Ö.Ç. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın aileleri de kavgaya dahil oldu.
Önce Ö.Ç. aile üyeleriyle eşinin ailesinin evine, ardından S.Ç. de ailesiyle Ö.Ç.'nin ailesinin ikametine saldırdı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.
Polis ekipleri, Ö.Ç., E.Ç. ve V.Ç.'yi silahlarıyla birlikte yakaladı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından, olaya karıştığı belirlenen Ö.Ç.'nin ailesinden R.Ç., M.Ç. ile diğer aileden S.Ç., C.Y., C.Y. ve F.Ç. de kavgada kullandıkları silahlarla gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!