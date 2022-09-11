Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

Bu yıl ilk kez sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı.

MEB'den yardımcı kaynak paylaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.