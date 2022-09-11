Ücretsiz yardımcı kaynaklar bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza atarak, ücretsiz yardımcı kaynakları da ders kitaplarıyla birlikte dağıtımı için öğrencilerin sıralarında yeni ders yılına hazırladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Eylül 2022 20:18
Bu yıl ilk kez sene başında dağıtılan yardımcı kaynaklarla, tüm öğrencileri artık yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. 136 milyon yardımcı kaynak öğrenciler için hazırlandı.
MEB'den yardımcı kaynak paylaşımı
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrenciler sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ders kitaplarımız ve yardımcı kaynaklarımız, sınıflardaki sıralarda yerini aldı, öğrencilerimizi bekliyor. 🏫📚 pic.twitter.com/LbvYVZVldbMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 11, 2022