Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ve Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü. Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 19:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Akar, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceğini bir kez daha vurguladı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!