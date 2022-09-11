Boğulmak üzere olan arkadaşını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti
Serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giden iki çocuktan biri, boğulmak üzere olan arkadaşını kıyıya çıkardıktan sonra suda kaybolarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 20:39
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde oturan Mehmet Derya (15) ile Eyüp Ensar Gökçe (11), yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Barajı'na gitti. Çevredekilerin uyarılarına rağmen arkadaşıyla baraja giren Gökçe, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Arkadaşının boğulmak üzere olduğunu gören Derya, Gökçe'nin yardımına koştu. Arkadaşını kıyıya yakın alana getirmeyi başaran Derya, bir anda gözden kayboldu.
Yüzerek sudan çıkmayı başaran Gökçe, arkadaşının gelmediğini görünce çevredekilerden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Derya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Derya'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!