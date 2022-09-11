Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı kavga: 5 yaralı

Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.