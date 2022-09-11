Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı kavga: 5 yaralı
İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede silahlı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 23:32
Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!