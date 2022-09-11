Vedat Muriç tarihe geçti
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Muriç, Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu oldu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Eylül 2022 23:38
Vedat Muric, Mallorca formasıyla gollerine devam ediyor. Kosovalı golcü, Real Madrid'e 4-1 yendildikleri maçta takımının tek golünü atan isim oldu.
Vedat bu golle Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu olmayı başardı.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Mallorca formasıyla 5 maçta 3. golüne imza atmış oldu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!