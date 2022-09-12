12 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
12 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirilecek test sürüşüne katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- TCMB, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" açılışında konuşacak.
(Ankara/09.45)
SPOR
1- Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 130 kiloda Rıza Kayaalp; kadınlar 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak mindere çıkacak. Grekoromen stil 63 (Ahmet Uyar), 67 (Murat Fırat), 82 (Burhan Akbudak) ve 97 (Metehan Başar) kilolarda finaller yapılacak.
(Belgrad)
2- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00/Adana/21.30)
3- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinin son maçında Altınordu, Pendikspor'u konuk edecek.
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