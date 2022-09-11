Osmaniye'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kalaşnikof ve av tüfekleriyle açılan karşılıklı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, kalaşnikof ve av tüfekleriyle karşılıklı ateş açtı.
ihbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U 'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
H.C ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 3 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Açılan ateş sonucu yaralanan H.C, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!