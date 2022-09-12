Kamuda kadro için son viraja girildi

Kamuda halen görev yapan sözleşmeli personele ilişkin yasal dayanak toplamı çalıştıkları kuruma göre 48'i buluyor. Sözleşmelilerin kadroya alınmasında son viraja girilirken, söz konusu personelin istihdamına ilişkin yasal dayanaklar da kurumuna göre çeşitleniyor.

FARKLILIKLAR BULUNUYOR

Yeni Şafak'ın incelemesine göre; süre, kaynak ve dayanak açısından sözleşmeli personel arasında farklılıklar bulunuyor. Yasal dayanaklar arasında Devlet Memurları Kanunu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve kurum mevzuatları da var. Milli Saraylar İdaresi, Gençlik Spor Hizmetleri, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, İller Bankası, belediyeler, PTT, Dil Tarihi Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kuruluşları ve TRT mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlıyor. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet, Devlet Opera ve Balesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Adalet Akademisi, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOKİ, ÖSYM gibi kurumların mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına açık.

Mehmet Güney