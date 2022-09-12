Sosyal medyadaki 'düşük faizli' krediyi tıklayan avukat, hayatının şokunu yaşadı

İddiaya göre, sosyal medyadan özel bir bankanın reklamını tıklayıp kişisel bilgilerini dolduran avukat Ayhan Karabal, hemen ardından telefondan arandı. Ne kadar kredi kullanmak istediğini soran kişiye, 20 bin TL kredi kullanmak istediğini söyleyen Karabal, "Biraz sonra banka yetkilileri sizi 0850'li numaradan arayacaklar. Oraya işlemi kabul ettiğinizi bildirin" denmesi üzerine 0850'li numaradan aranınca işlemi onayladı. Karabal'ın adına 46 bin TL ve 42 bin 500 TL ve 14 bin 500 TL olmak üzere toplam 103 bin kredi çekilerek 2 ayrı hesaba gönderilmesi üzerine, hesap hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri devreye girince Karabal'ın dolandırıldığı ortaya çıktı.

Meslektaşları vasıtasıyla suç duyurusunda bulundu

Cuma günü mesai saatinin bitmesine dakikalar kala dolandırıldığını anlayan ve hastalığı nedeniyle adliyeye gidemeyen Avukat Ayhan Karabal, avukat meslektaşları Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Egemen Gürcün ve Çerkezköy İlçe Temsilcisi Avukat Mustafa Teymur vasıtasıyla adliyeye suç duyurusunda bulundu.

"Ben yandım başkası yanmasın"

Dolandırıcıların hedefi olan Karabal (69), "Ben yandım başkası yanmasın. Ben 5 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Her ay 5 bin 300 TL taksit ödeyeceğim. Ben 100 TL ile nasıl geçineceğim? Bir taraftan yaşamla, bir taraftan hastalığımla mücadele etmeye çalışıyorum" diyerek dolandırıcılık olayının bu kadar basit olmaması gerektiğini, bu gibi dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bankaların da ilgili birimleri vasıtasıyla gereken önlemleri alması gerektiğini ifade etti.