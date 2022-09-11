Birikim Okulları'nda öğrenciler yeni modelle geleceğe hazırlanacak

ÖĞRENCİLER OKUL VE HAYAT ARASINDA BAĞ KURACAK

Batıkent Kampüs Müdürü Müzeyyen Bekaroğlu Köksal, yeni dönemde her öğrenci için uygulamaya konulacak olan 'Hayat Denge Modeli' ile öğrencinin okul ve hayat arasında bağ kurmasının amaçlandığını belirtti.

HAREZMİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ UYGULANACAK

Hayat Denge Modeli'nde; bütüncül yaklaşım, disiplinlerarası yaklaşım, esneklik ve özgürlük, ana dil yaklaşımı, gibi modele özgü temel yaklaşımların yanında; bireye yöneliklik, sosyalleşme temellilik, keşif odaklılık, gibi temel prensipler olduğunu ifade eden Köksal, bu modelde uygulanacak öğretim yöntemini ise Mücerret Kılavuzluk, Rahleyi Tedris, Proje Tabanlı Öğretim ve Harezmi Öğretim Yöntemi olarak ifade etti.

ADABI MUAŞERETTEN ŞİİRE, TARİHTEN FELSEFEYE TÜM KONULAR ÖĞRETİLECEK

Model kapsamında verilecek eğitimlerden de başlıklar hakkında söz eden Köksal, programları şöyle sıraladı: "Adabımuaşeret, Düşünce ve Felsefe Okulu, Evrenin Dili Matematik, Estetik ve Sanat Eğitimi, Tarihsel Sosyoloji Okuma, Çoklu Yabancı Dil Öğretim, Sözlük Özgürlüktür, Doğayla Tanış Olalım, Yazma Becerileri, Şiir Analizi Programları, gibi birçok program model kapsamında uygulanacaktır."

DİJİTAL OKUL MODELİMİZİ DE UYGULAYACAĞIZ

Pandemi ile birlikte eğitim hayatımızda büyük yer tutan dijitalleşme ile ilgili de yeni bir model geliştirdiklerini vurgulayan Köksal, "Dijitalleşme ile birlikte her şey değişti. Üzerine de pandemi ile birlikte tamamen dijital sistemlerin öne geçmesi ile birlikte eğitimde de değişiklikler meydana geldi. Biz uygulamaya koyduğumuz'Dijital Okul' modeli ile birlikte dijital içeriklerle birlikte öğrencilerimizin takibini kolaylaştırıyoruz. Bu sistem ile öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz dijitalleşmeye uyum sağlamalarını kolaylaştıracağız. Biz eğitime sadece sınav olarak bakmıyoruz. Çocuklarımız gerçek hayatta neyle karşılaşacaksa onu göstermeye, öğretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ EĞİTİM GÜÇLÜ ÖĞRETMEN İLE OLUR

Birikim Okulları'nın eğitim modellerinin güçlü olmasında ki en büyük etmenin 'güçlü öğretmen' olduğunun da altını çizen Köksal, "Biz iyi ve doğru eğitimin öğrenci ve velilerle güçlü iletişimin temelinde öğretmenin güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle biz de emek veren tüm öğretmenlerimizin çalışma koşullarında, özlük haklarında en iyi imkanı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.