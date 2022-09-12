Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 'Yeni atanan Öğretmenlerimizin Güvenlik Soruşturmasında sona gelindi. 17.303 Güvenlik Soruşturmasının 17.128'i tamamlandı.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 12:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının bugün tamamlanacağını açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!