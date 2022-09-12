Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 12:35
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Kuvvetli sağanaktan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!