Özel Güvenlik Nedir, Nasıl Olunur?

İlandır

Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verebilmek için yaşadığınız ilde, bu konuda sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan, özel eğitim almanız gerekir. Eğitimler silahlı veya silahsız olarak ikiye ayrılır. Sonrasında her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavına girerek en az 60 puan almanız gerekir. Özel güvenlik iş ilanları açan kurumlar, bu kriterleri sağlayıp sağlamadığınıza bakacaktır.

Özel güvenlik eğitim konuları neler?

Güvenlik görevlisi olarak çalışmak için gereken şartları gerçekleştiren adaylar, İçişleri Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde bir özel güvenlik eğitimi alır.

Eğitim konularının kapsadığı konular:

" Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları

" Temel ilk yardım

" Güvenlik sistem ve cihazları

" Güvenlik tedbirleri

" Olay yeri koruma

" Yangın güvenliği ve tabii felaketlerde müdahale tarzı

" Kalabalık yönetimi

" Patlayıcı maddeler

" Etkili iletişim

" Kişi koruma

" Uyuşturucu madde bilgileri

" Silah bilgisi ve atış

Özel Güvenlik Olmak İçin Hangi Belgeler İsteniyor?

Özel güvenlik sertifikası almak için sizden istenen evraklar, alacağınız eğitimin türüne (silahlı, silahsız, yenileme vb.) göre değişmekle birlikte, her sertifikada muhakkak istenen belgeler şunlardır:

" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

" İkametgah

" Diploma Fotokopisi (Öğrenci Belgesi, tasdikname v.b. uygundur)

" 2 Adet biyometrik fotoğraf

" Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu (Silahsız güvenlik sertifikası için özel hastane veya polikliniklerden alınmış sağlık raporu yeterlidir.)

Özel Güvenlik kimlik kartı nasıl alınır?

Özel güvenlik kimlik kartı almak için bir başvuru yapmalısınız. e-Devlet üzerinden hiçbir fiziksel belgeye gerek kalmadan başvurunuzu yapabilirsiniz. e-Devlet'teki Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünden Özel güvenlik kimlik kartı başvuruları butonuna tıklayarak, başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Fiziki kart başvurusu hangi belgeler gereklidir?

e-Devlet, bilgilerinize bir sebepten ulaşamadığı zaman fiziki başvuru için yönlendirilirsiniz. Bunun için özel güvenlik şube birimine fiziki evraklarınızı götürüp başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yaşadığınız ilin emniyet genel müdürlüğünün web adresine girip e-randevu alarak şubeye gidebilirsiniz.

Şubelere başvuru yaparken istenen evraklar:

" Dilekçe

" Özel güvenlik eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi

" Sabıka belgesi

" Nüfus cüzdanı fotokopisi

" Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

" Sağlık raporunun fotokopisi

" Son mezun olunan okulun diplomasının aslı ve fotokopisi

" Vergi dairesine yatırılan özel güvenlik harcının makbuzu

" Türkiye Halk Bankası Opera Şubesi'ne Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı adına yatırılan harcın dekontu

" 3 adet biyometrik fotoğraf

