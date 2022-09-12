Sosyal konut projesiyle fiyatların sabitlenmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesi yarın açıklayacak. ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak projede yaklaşık 362 milyar liralık yatırımla, 100 bin kişi istihdam edecek. Proje kapsamında özellikle büyük şehirlerde konut sıkıntısı giderilmesi bekleniyor. Sosyal konut projesinin piyasalara olumlu yönde yansıma olacağı bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım devam ediyor.

"Konut fiyatlarında sabitlenme bekliyoruz"

Sosyal konut projesine insanların ihtiyacının olduğunu ifade eden emlakçı Şerafettin Başaran, "Sosyal konut projesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. İnsanlara ödeme kolaylığı sağlanırsa güzel olur. En azından asgari ücret alanlara göre ödemesi olması gerekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için çok gerekli bir proje. Konut fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum fakat bir sabitlenme bekliyoruz. Konut piyasası şu anda durgun biz şu anda sadece elinde parası olana konut satabiliyoruz. Onun haricinde vatandaşların yüzde 80'i sosyal konut projesini bekliyor" şeklinde konuştu.

"Konut alıcıları beklemeye geçti"

Konut satın almak isteyenlerin projeyi beklediğini belirten Başaran, "Konut satışları şuan durdu. herkes beklemeye geçti. Piyasa durgun. Ancak büyük bir çoğunluk konut satın almak bu dönemde adım atmamayı seçiyor" dedi.

Başvuru şartları

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, muhtemel depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.