Eğitimci çift, 15 yıldır aynı okulda öğrenci yetiştiriyor

Batman Bayraklı köyünde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışı münasebetiyle ilköğretim haftası programı gerçekleştirildi. Programda, Bayraklı Köyü ilköğretim okulunda görev yapan okul müdürü ve aynı zamanda sınıf öğretmeni olan İlyas Karaatay, üniversitede tanıştığı ve evlendiği Evin Karatay ile birlikte okulda eğitim gören 40 öğrenciye ders veriyor.

15 yıldır öğrenci yetiştiren ve kendi çocuklarının eğitimini de bu okulda verdiklerini ifade eden İlyas Karaatay, eşiyle birlikte sınıf öğretmeni olduklarını söyledi. Karaatay, "Biz burada eşim Evin Karatay ve anasınıfı öğretmeni ile birlikte hizmet vermekteyiz. Bugün eğitim öğretimin ilk günü. Öğrencilerimiz bizim evlatlarımız gibi. Biz evlatlarımızın başarısı için üstün bir çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu çocuklarımızın ileride en iyi noktalara gelmelerini sağlamak. Bu çocuklarımız ne kadar başarılı olursa biz o kadar mutu oluruz. Onların başarısı için her türlü emeği, gayreti vermeye hazırız. O noktada da Milli Eğitim Müdürümüzün destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.