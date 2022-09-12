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Üni-Per-Sen'den YÖK önünde basın açıklaması

Üniversite İdaresi Personelinin sorunlarının çözümü için Üniversite İdariPersonel Sendikası YÖK önünde basın açıklaması yaptı.

Kaynak : MN Medya
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Üni-Per-Sen'den YÖK önünde basın açıklaması

Üni-Per-Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde

Üniversite İdari Personelinin haklarına dikkat çekmek adına 03 Eylül tarihinde İstanbul'dan Ankara YÖK önüne 450 km'yi bisikletle 5 günde gelen Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı İbrahim GÜZEL ile Başkan Vekili Erdem YALÇIN, çalışma arkadaşları tarafından YÖK'te karşılanarak eylemin ilk ayağı tamamlanmıştır.

08 Eylül tarihinde ülkemizin dört bir köşesinde görev yapan (İzmir, Kars, Tekirdağ, Siirt, Bitlis, Mardin, Bartın, Gümüşhane, Düzce, Şırnak, Gebze, İstanbul, Kırklareli, Aydın, Manisa ve daha bir çok il) Ankara'ya gelen Üniversite temsilcilerimiz ile Anıtkabir Ziyareti ve Mozoleye Çelenk bırakma töreni sonrasında bir buçuk günlük Üniversite İdari Personeli İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Eylem programının en önemli noktası olan 09 Eylül 2022 saat:15:00'da adeta bir şölenle, bayram havasında YÖK önünde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde görev yapan üniversite idari personeli arkadaşımız bir araya gelmiştir.

Üniversite çalışanlarının ilk ve tek temsilcisi olan sendikamız Üni-Per-Sen yine bir ilki gerçekleştirerek yıllardır öğretmen sendikaları tarafından hakları savunulmayan en temel hak olan Tayin Hakkı bile olmayan, kurumunda verilen tazminatlarının hiç birinden yararlanmayan ve her eylemde üniversite çalışanları MEB önüne götürülüp orada Öğretmenin ek ders ücreti artırılsın, 3600 ek gösterge öğretmenlere verilsin dövizleri taşındığı günlerden, artık YÖK önünde üniversite çalışanlarının haklarını, taleplerinin dövizlerini taşıdığımız günlere gelmiştir. Gururlu, Onurlu ve mutluyuz. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz her alanda da devam edecektir. "

YÖK yöneticilerinin sendikamız yöneticileri ile bağlantı kurması eylemimizin başarılı ve etkili geçtiğini, sesimizi duyurduğumuzu göstermiştir. Biz Yeni Başlıyoruz, İdari Personel burada YÖK nerede sloganlarının atıldığı aşağıdaki basın açıklaması okunarak eylem sonlandırılmış ve sonrasında genel merkez binamızın açılışı için sendika merkezimize geçilmiştir.

Üniversite idari personelinin artık Ankara'da bir evi, bir yuvası var. Eğitim çalışanları arasında yıllardır görmezden gelinerek temsil edilmeyen idari personelin temsil sorunu artık Sendikamız ile çözülmüştür. Bundan sonraki çalışmalar, bir yandan birlikteliğimizi güçlendirmek, diğer yandan da sorunlarımızın çözümü için mücadeleyi arttırarak devam etmektir.

Sendikamızın çağrısı ile tüm illerden Ankara'ya gelerek Üniversite Temsilcileri İstişare Toplantısı, YÖK önündeki eylem ve genel merkez binamızın açılışına katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere destek için eylem ve açılışımıza gelen TEÇSEN Genel Başkanı ve Yöneticilerine, Eylemde hazır bulunan Sendikamız avukatlarına teşekkür ediyoruz.

DEĞERLİ KAMU ÇALIŞANLARI;

MEMUR, BUGÜN HEM EKONOMİK OLARAK HEM DE ÖZLÜK HAKLARI NOKTASINDA ÇOK GERİYE DÜŞMÜŞ, YETKİLİ SENDİKANIN TOPLU SÖZLEŞMEDEN HAKKIMIZI ALDIK NARALARI İLE PLANLI OLARAK HER GEÇEN GÜN KAYBETMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİR. 2022-2023 YILLARINI KAPSAYAN 6. DÖNEM TOLU SÖZLEŞME İLE MEMURA, BİLDİĞİ ÜZERE 2022 YILI İÇİN %5+7, 2023 YILI İÇİN %8+6 ŞEKLİNDE ZAM YETKİLİ SENDİKANIN MEMUR KAZANDI SLOGANI İLE KAMUOYUNA DUYURULMUŞTU.

BİZ SENDİKA OLARAK O GÜN DE ENFLASYONUN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞI ZAMANDA, YÜZDELİK ZAMLARIN MEMURUN DERDİNE ÇARE OLMAYACAĞINI, SEYYANEN ZAM İLE GEÇMİŞ DÖNEM KAYIPLARININ GİDERİLMESİNİN ZORUNLULUK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİK, BUGÜN DE GELİNEN NOKTADA NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA ANLAŞILMIŞTIR.

AYRICA, TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANINDA ZAM ALAN MEMURUN PİYASA ENFLASYONUNA GÖRE YAŞAMAK ZORUNDA OLDUĞU DA UNUTULMAMALIDIR. BİR TARAFTAN 6 AY GERİDEN GELEN ENFLASYON FARKI SİSTEMİ İLE KAYBEDEN MEMUR, DİĞER TARAFTAN DA PİYASA GERÇEKLERİNDEN UZAK AÇIKLANAN ENFLASYON ORANI İLE REEL OLARAK HER GEÇEN GÜN KAYBETMEKTEDİR.

SON BEŞ YILDA MEMURUN REEL OLARAK YAKLAŞIK %50 KAYBETMESİNE SES ÇIKARMAYAN, MEMURU TEMSİL ETMESİ GEREKİRKEN UCUZ PAZARLIKLAR İLE MEMURUN GELECEĞİNİ KARARTAN, BAĞIMLI SENDİKAL SİSTEME HAYIR DEDİĞİMİZ İÇİN ALANLARDAYIZ, EYLEMDEYİZ.

BUGÜN TÜM ÜNİVERSİTELERDEN, ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN TEMSİLCİLERİMİZLE, ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN MALİ KAYIPLARININ YANI SIRA, HER DEVLET MEMURUNUN DOĞAL HAKKI OLARAK GÖRÜNEN TAYİN SORUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNUN ARTIK İNİSİYATİF ALMASI, MEMURUN KANAYAN YARASINA ÇARE ÜRETİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLDİRMEK İÇİN BURADAYIZ.

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA TAYİN HAKKI BELLİ BİR SİSTEME BAĞLANMIŞKEN, ÜNİVERSİTELERDE HALA BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA OLMAMASI KABUL EDİLEMEZ.

BİLİNDİĞİ ÜZERE, 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE, ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN TAYİN SORUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPILMASI KARARI ALINMIŞTI. FAKAT ARADAN GEÇEN 1 YIL İÇERİSİNDE BU KONU İLE İLGİLİ ELLE TUTULUR NE BİR AÇIKLAMA YAPILMIŞ, NE DE BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTIR.

BİZ SENDİKA OLARAK GEREK ÇALIŞMA BAKANLIĞI YETKİLİLERİ İLE GEREKSE DE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YETKİLİLERİ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÖRÜŞMELERDE EDİNDİĞİMİZ İZLENİM, HERKES BİRBİRİNİ BEKLEMEKTEDİR.

BURADAN BİR KEZ DAHA SESLENİYORUZ!

YILLARDIR AİLESİNDEN AYRI YAŞAMAK ZORUNDA BIRAKILAN, GELECEK PLANLAMASI YAPMASI ENGELLENEN ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN, EN ÖNEMLİ İKİ SORUNUNU İÇEREN TASLAĞIMIZ HEM YÖK'DE HEM DE ÇALIŞMA BAKANLIĞINDA MEVCUTTUR. DAHA ÖNCE TESLİM ETTİĞİMİZ BU TASLAK DİKKATE ALINMALI, İDARİ PERSONELİN KANAYAN YARASINA ÇÖZÜM BULUNMALIDIR.

TAYİN SORUNU ÇÖZÜLSÜN, AİLELER BİRLEŞSİN.

İLGİLİ KURUMLARA TESLİM ETTİĞİMİZ TASLAK KISACA; ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ OLMANIN GEREĞİ OLAN, YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATININ, KURUMLARIN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE VERİLMESİ VE TAYİN SİSTEMİNİN PUAN USULÜNE GÖRE HAYATA GEÇİRİLMESİDİR.

TOPLU SÖZLEŞMEDE KARAR ALTINA ALINMASINA RAĞMEN NEDEN ÇALIŞMA BAŞLAMADIĞINI TEKRAR BURADAN SORUYORUZ, İDARİ PERSONELİN SAHİPSİZLİĞİNE DAHA NE KADAR SESSİZ KALINACAK, YÖK HALA KENDİSİNİ NEREYE KONUMLAYACAĞININ KARARINI VEREMEDİ Mİ? PANDEMİ DÖNEMİNDE HER GÜN ONLARCA İDARİ YAZI GÖNDEREN YÖK, HER NE KADAR İDARİ PERSONELİN SORUNLARINI SAHİPLENMEKTEN KAÇINMAYA ÇALIŞSA DA, BU SORUN İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAK ZORUNDADIR.

BİR KEZ DAHA ANLADIK Kİ; BİRLİK OLMADAN, BİRLİKTE HAREKET ETMEDEN İDARİ PERSONELİN SAHİPSİZLİĞİ SON BULMAYACAKTIR. BİZ ÜNİPERSEN OLARAK 7 YIL ÖNCE ÇIKTIĞIMIZ YOLDA YILMADAN DEVAM EDİYORUZ. BUGÜN BURAYA; İSTANBULDAN ANKARA'YA KADAR BİSİKLETLE İDARİ PERSONELİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK ADINA GELEN İKİ YÖNETİCİMİZ, ÜLKEMİZİN 4 BİR YANINDAN GELEN TEMSİLCİLERİMİZ VE İDARİ PERSONELİN ÇAĞRIMIZLA BURADA TOPLANMASI NE KADAR DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTEDİR.

TÜM ÜNİVERSİTELERDE ÜNİPERSENİN TAM YETİKİLİ OLACAĞINA İNANIYOR, BU YÖNDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ. BURADA ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN DİĞER BAZI SORUNLARINI DA BELİRTELİM DE GÖRMEYEN GÖZLERE, DUYMAYAN KULAKLARA REFERANS OLSUN.

1. 3600 EK GÖSTERGENİN YÖNETİCİ SINIFINDA YER ALAN ŞEFLER BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNE DE VERİLMESİ

2. KURULUŞ GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN İDARİ PERSONELE DE VERİLMESİ

3. REKTÖRLERİN KEYFİ 13B/4 GÖREVLENDİRMELERİ DURDURULSUN

4. FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL SEKRETERLİKLERİNİN SINAV KADROSUNA ALINMASI

5. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ MERKEZİ VE DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI

6. YARDIMCI HİZMETLER SINIFINININ LAV EDİLEREK GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA AKTARILMASI

7. LOJMANLARIN TÜM PERSONELE ADALETLİ OLARAK DAĞITIMININ YAPILMASIDIR.

Mücadelemizin çok daha güçlü olması için tüm çalışma arkadaşlarımızı sendikamıza ailemize katılmaya davet ediyoruz.

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