Şişli'de iş yerinde bir kadın ölü bulundu
Şişli'de bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 17:50
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki iş yerinde çalışanlardan biri durumu fark ederek, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yerinde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, inceleme yaptı.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının cesedi, morga kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!