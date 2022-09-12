Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 17:51
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.
Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!