Denizli'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

SMA'lı bebek için doktora 40 milyon TL tazminat

Adana'da SMA hastası olarak doğan bebek için bir doktora 40 milyon TL'lik tazminat davası açıldı. Rekor sevideki tazminat talebi hekimlerin tepkisine neden oldu. Adana'da bebekleri olmayan bir çift tüp bebek tedavisi için bir kadın doğum uzmanı doktora başvurdu. Yapılan analizlerin ardından belirlenen uygun bir embriyo anneye enjekte edilirken, çiftin normal yollardan bebeği oldu. Bebek SMA'lı doğması üzerine ise aile kadın doğum uzmanından şikayetçi olarak, dava açtı.