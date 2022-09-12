Denizli'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı
Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 19:29
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında, "FETÖ'ye üye olmak, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek" suçlarından Ankara'da aranması bulunan eski hakim M.M. (43) kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!