Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu
Erzincan'da, tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 20:59
Handan Ö. (30) ile eşi A.Ö. (31), Halitpaşa Mahallesindeki evlerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, A.Ö, eşini sırtından bıçakladı.
A.Ö, olayın ardından polis merkezine giderek, yaşananları anlattı ve teslim oldu.
Bunun üzerine, polisler, haber verdikleri 112 Acil Sağlık ekipleriyle eve gitti.
Sağlık ekipleri, ağır yaralı Handan Ö'yü, ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Handan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha önce de şiddetli geçimsizlik nedeniyle A.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!