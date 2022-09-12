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İBB Meclisi'nde CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı:- "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir"- İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu:- "İBB Meclisi'nde 'Vahdettin haindir' diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 22:55
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, bazı CHP'li meclis üyelerinin son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'le ilgili iddiaları tartışmalara neden oldu.

İBB Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında devam etti.

Mecliste "gündem dışı konuşmalar" bölümünde CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, konuşmasının son bölümünde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesine değindi.

Subaşı, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada 'siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda' diyen Arabistanlı Lawrence'tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır." diye konuştu.

Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı'ya müdahale ederek Sultan Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi.

Bu sırada CHP'li Meclis üyeleri, AK Parti'li Tarık Kanbur'un kendilerine yönelik "Yunan tohumu" dediğini iddia etti.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi.

Böyle bir ifadesinin olmadığını, Sultan Vahdettin'in bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edildiğini dile getiren Kanbur ise "Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi'nin Sultan Vahdettin'i savunma yeri olmadığını anlatarak, "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir." dedi.

- "Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik"

Söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da CHP'nin son dönemde "helalleşme" söyleminde bulunduğunu, ancak Osmanlı ile hesaplaştığını ifade etti.

CHP'nin milletin kültürüne ve tarihine yabancı olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti:

"İBB Meclisi'nde 'Vahdettin haindir' diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil."

Meclis oturumunu yöneten Okul da Balyalı'yı sözlerinden ötürü kınadığını söyledi.

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Tarihteki Türk devletlerinin hükümdarlarının, Osmanlı padişahlarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapmış devlet idarecilerinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Okul, meclis çatısı altında sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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