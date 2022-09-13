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4200 TL taksitle 250 bin konut projesine kimler başvurabilecek?

Herkesin merakla beklediği müjdeyi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. 81 ilde 250 bin ucuz konut 100 bin arsa kampanyasının startı veriliyor. Aylık geliri 14-16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecek. Aylık taksitler İstanbul'da 4 bin 800 TL'yi, diğer illerde 4 bin 200 TL'yi geçmeyecek. Bazı gruplara ayrıcalık yapılacak

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Eylül 2022 08:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklıyor. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün resmen duyuracağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım bitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

Üç adımda yeni konut hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

Ucuz ev için kimlere pozitif ayrımcılık yapılacak

Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.

Aylık geliri 14 bin liranın altında olanlar..

Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

Son günlerde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.

Sosyal konut projesinde taksitler kaç lira olacak?

Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.

Ofislerin de daireye dönüştürülmesi...

İkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.
Üçüncü ve son adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, bugün resmen kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını şöyle anlattı: "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz.

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."

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