Özel okullarda 'yemek ve yardımcı kaynak' isyanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı daha önce yaptıkları açıklamalarda, okullara yardımcı kitapları da vereceklerini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMASINA RAĞMEN YARDIMCI KAYNAKLARA FAHİŞ FİYATLAR İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına rağmen, özel okullarda yardımcı kitap adı altında velilerden fahiş rakamlar isteniyor. Veliler bu duruma isyan ediyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz bir veli isyanını bu şekilde dile getirdi: Okul için önceki yıllarda servis hariç, yemek ve yardımcı kaynak için paket bir fiyat söylediler, verdim. Bu yıl da öyle olduğunu düşündük ama önce yemek için ayrı bir ücret talep edildi, daha sonra da yardımcı kaynak için ayrı bir ücret talep edildi. Yemek ve yardımcı kaynak için istedikleri rakam okul fiyatını geçmiş durumda. Eğer sözleşme imzalamamış olsaydım, okuldan almayı düşünüyordum. MEB'in bu konuya el atması gerekiyor.

Okullar, Velilerden sadece yardımcı kaynak için 7 bin TL'den fazla ücret talep ediyor. Veliler, Bakanlığın konuya el atmasını bekliyor.

Bu konudan rahatsız olan velilerin CİMER üzerinden şikayet etmeleri uygun olacaktır.