PTT Kargomat 1,2 milyon kişi tarafından kullanıldı

Kargomat 7/24, alternatif teslimat adresi olarak kullanılmasının yanı sıra günün her saati müşterilere gelen kargolara ulaşım imkanı sağlıyor.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 4 yıl önce devreye alınan uygulama yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi tarafından kullanıldı.

Kargomat 7/24 yalnızca kişisel gönderilerde değil, aynı zamanda internet üzerinden yapılan alışverişlerde de teslimat adresi olarak tercih edilebiliyor.

- Kargomat 7/24 hizmeti nasıl çalışıyor?

Müşteriler tarafından Kargomat 7/24 cihazlarından teslim alınmak istenen gönderiler, PTT AŞ personelince kargonun elektronik dolaba bırakılmasından hemen sonra teslim alınabiliyor.

Gönderiler Kargomat 7/24 cihazına bırakıldığı anda alıcının cep telefonuna, gönderinin bırakıldığı Kargomat 7/24'ün adres bilgisi ve tek kullanımlık gönderi teslim şifresi kısa mesaj (SMS) olarak bildiriliyor.

Alıcı, Kargomat 7/24 ekranına TC kimlik no/pasaport no ve tek kullanımlık gönderi teslim şifresini girerek gönderisini alabiliyor. Gönderiler Kargomat 7/24 cihazında, bırakıldığı günün ertesi gününden itibaren teslimi için 3 gün bekletiliyor.

Söz konusu hizmet şu an Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir'de toplam 404 noktada kullanılabiliyor. Kargomat 7/24 cihazları PTT iş yerleri önü, toplu konut alanları, alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları ve üniversite kampüsleri gibi lokasyonlarda bulunuyor.

Kargomat 7/24 varışlı kargolarda, gönderi kabul ücreti dışında ekstra bir ücret alınmıyor.

En fazla 336x352x550 milimetre ölçülerinde olan gönderiler, Kargomat 7/24'ün avantajlarından yararlanabiliyor.