DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin takip görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı ve bir aşiretin önde gelenlerinden olan, terör örgütünde sözde kadılık, eğitmenlik ve adalet bakanlığı yaptığı belirlenen şüphelinin İstanbul'da izine ulaştıktan sonra teknik ve fiziki takibini sürdürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan takip görüntülerinde şüphelinin peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı, bir iş yerine girmek için beklerken arkasını kontrol ettiği ve kalabalık bir noktada yürüdüğü anlar yer aldı.

Verdiği sözde fetvalarla terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen Sumaidai'nin yakalanması için titiz bir çalışma yürütüldü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer'de evinin adresini belirledi.

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit edip çalışmalarını tamamladı. Şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli Sumaidai, 9 Eylül'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanmıştı.

- BM Güvenlik Konseyi raporunda "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abul-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı, Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.