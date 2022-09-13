Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor
Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen heyetleri arasında teknik düzeyde sözleşmeli personel mesaisi olacak.
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi hükümetin önceliklerinden.
568 bin 368 sözleşmeli personel kadro bekliyor. Gözler düzenlemenin kapsamının ne olacağında.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına hız verdi.
Bakan Vedat Bilgin, geçen hafta Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmede sözleşmelilerin durumu ele alındı. Sendikanın talepleri dinlendi.
"Sosyal güvence farkı ortadan kalkacak"
Peki sözleşmeliler kadroya geçişle hangi haklara sahip olacak? AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin şöyle anlatıyor:
"Sözleşmeli memur kadroya geçtiğinde sosyal güvencelerinin farklı olması ayrımı ortadan kalkmış olacak, tayin terfi izin haklarında kadrolu memurlarla eşitlenmiş olacak. Kadroya girdiklerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girme hakları olacak."
Heyetler bir araya geliyor
Detayları netleştirmek için sözleşmeli personele kadro mesaisi sürüyor. İlgili sendika Memur- Sen ile bakanlık bürokratları arasında temas sürüyor.
Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen heyetleri arasında teknik düzeyde sözleşmeli personel mesaisi olacak.
Teknik heyetler görüş alışverişinde bulunacak. Ortak noktalar belirlenecek
Hedef, kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesini gelecek ay Meclis'e sunmak.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!