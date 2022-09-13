Okulların açılmasıyla 'alerji zili' de çaldı

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi, astım ve alerjisi olan çocuklar için okulların açılmasının, hastalıkların da başlaması anlamına geldiğini belirterek, öğrencilerin bu rahatsızlıklardan pratik önlemlerle korunabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Razi, okul çağı çocuk hastalıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Razi, okulların açılmasıyla hastaneye başvuruların da arttığını belirterek, bu tür ortamlarda virüslerle sık karşılaşmanın hastalıklara neden olduğunu aktardı.

Tekrarlayan virüs enfeksiyonlarının da alerjik yatkınlığı tetikleyebileceğine işaret eden Razi, "Hava yolu hassasiyeti gelişen bu çocuklarda kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikmesi, geniz eti büyümesi, tekrarlayan bronşit, sinüzit veya düzelmeyen öksürük tabloları görülmekte, bu şikayetlerle kliniğe başvurular artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Razi, özellikle astım ve alerjisi olan çocuklar için okulların açılmasının, hastalıkların da başlaması anlamına geldiğine dikkati çekerek, başarıyı da yakından etkileyen bu rahatsızlıklardan öğrencilerin pratik önlemlerle korunabileceğini bildirdi.

Sık hasta olan çocukların mutlaka bir çocuk alerji uzmanı tarafından görülmesi gerektiğini vurgulayan Razi, doktorun uygun bulması durumunda koruyucu tedavilere başlanabileceğini kaydetti.

Razi, okul ortamında maske takmanın virüslere maruz kalmayı azaltabileceğine işaret ederek, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Koronavirüs salgınının ilk yılında, okullar kapandıktan sonra çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu ve astım atağı sıklığı belirgin şekilde azalmıştı. Bunun nedeni virüslerle olan temasın azalmasıydı. Bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması önemli. Kış boyu düzenli D vitamini alımı ile bağışıklık sistemi güçlenebilir. Grip aşısı yapılarak hem olası grip salgınından korunmak hem de bağışıklık sisteminin uyarılmasıyla enfeksiyon sıklığının azalması sağlanabilir. Çocuğun sık sık ellerini yıkaması virüslerin bulaşmasını büyük ölçüde azaltacaktır. Katkı maddeli ve paketli gıdalardan uzak durularak dengeli beslenmeye özen gösterilmesi bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlayacak, çocuğun sigara dumanından korunması ise solunum yolları enfeksiyonuna yatkınlığı azaltacaktır."