İşsizlik Sigortası Fonu'na 20 milyar liralık faiz geliri sağlandı

- Ağustos sonu itibarıyla 113 milyar liralık büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu'nun, ocak-ağustos dönemdeki faiz geliri 20 milyar 478 bin lira oldu.

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, ağustos 2022 sonu itibarıyla 113 milyar 114 milyon 989 bin liralık varlığa ulaştı.

Fondan ağustos ayında, önceki aylardan ödemesi devam edenlerle birlikte 420 bin kişiye 828 milyon 532 bin lira ödeme yapıldı.

- Fon 8 ayda 22,3 milyar lira fazla verdi

Fonun bu yılın ocak-ağustos dönemindeki gelirleri 54 milyar 401 milyon lira civarında olurken, giderleri 32 milyar 39 milyon lirayı buldu.

Fon gelirlerinin, 23 milyar 101 milyon lirasını işçi ve işveren primleri, 20 milyar 478 milyon lirasını faiz gelirleri, 7 milyar 700 milyon lirasını devlet katkısı ve 3 milyar 122 milyonunu diğer gelirler oluşturdu.

Söz konusu dönemdeki fon giderlerinde en yüksek kalem 15 milyar 813 milyon ile teşvik ve destek ödemeleri olurken, bunu 7 milyar 866 milyon lira ile işsizlik ödeneği, 5 milyar 406 milyon lirayla işbaşı eğitim programları, 2 milyar 259 milyon lirayla aktif iş gücü programlarına yapılan ödemeler ve diğer giderler izledi.

- Fondan kimler, hangi şartta yararlanabiliyor?

İşsiz kalanların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanılıyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.