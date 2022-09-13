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Bakan Kurum: Sosyal konut projesi yüz binleri aşan insana iş kapısı açacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesinin 100 milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçireceğini, ekonomiyi güçlendireceğini, yüz binleri aşan sayıda insana iş kapısı açacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 15:20
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Bakan Kurum: Sosyal konut projesi yüz binleri aşan insana iş kapısı açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni düzenlendi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasına, "Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." sözleriyle başladı.

Kurum, 14 Kasım 2003'te Rize Toplu Konut Temel Atma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değerli olan, milletin teveccühü ve takdiridir, bizim ölçümüz millettir. Yegane gayemiz, tek bir kişi dışarıda kalmaksızın, aziz milletimizin topyekun mutluluğudur." sözlerini hatırlattı.

Murat Kurum, Erdoğan'ın, o günden bugüne geçen 20 yılda, dar gelirli vatandaşlar için inşa ettikleri milyonlarca sıcak yuvayla "tek ölçüsü millet olan, milletiyle yekvücut olan bir devletin" nasıl ihdas edileceğini tüm cihana gösterdiğini, bu ülkede, hayalleri dahi ellerinden alınan, yıllar yılı ev alamayan insanlara umut olduklarını belirtti.

TOKİ'nin bu ufukla canla başla çalıştığını, tam 1 milyon 170 bin konut üreterek, dünyada model olduğunu ifade eden Kurum, 5 milyon vatandaşa yeni yuva mutluluğunu yaşattıklarını söyledi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle 3 milyon yuvayı dönüştürdüklerini, içerisinde yürüyüş yollarından spor alanlarına, millet kıraathanelerinden bisiklet yollarına kadar milletin her ihtiyacına cevap veren 455 millet bahçesini milyonlarca fidanla buluşturduklarını dile getirdi.

Kurum, "Bugün, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de önce yaraları saran, ardından tarihinin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Antalya'da, Muğla'da, Karadeniz'de tüm afet alanlarında dev bir yenilenmeyi gerçekleştiren bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan, güçlü bir Türkiye var." ifadesini kullandı.

- "Bu büyük hamle yüzbinleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak"

Murat Kurum, bugün millete, yüz binlerce yeni yuvayı, konut arsasını ve iş yerleri sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu büyük hamle 100 milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek, yüzbinleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak, ekmeğine ekmek, aşına aş katacak. Bizler de inşallah, milletimizin talip olduğumuz o güzel dualarını alacağız." dedi.

Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenlerin, Türkiye'ye inancı olmayanların olduğunu ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler, bu mutluluktan nasibini alamayanlar var. Onlar varsınlar bu güzellikleri anlamasınlar. Siz, bu güzellikler çoğalsın diye 2003'te TOKİ'yi baştan aşağı yeniden yapılandırdınız ve bizlere bir misyon yüklediniz. 'Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşımız kalmayacak' dediniz, biz de bu ahdi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık. Onlar 2007'de, bu cefakar milletin tırnaklarıyla kurduğu AK Partimizi kapatmak için çalışırken; biz, 250 bininci yuvamızı milletimize armağan ediyorduk. Gezi ihanetine kalkışıp sokakları yağmaladıkları o günlerde, biz 450 bininci konutumuzun anahtarlarını, sevinç gözyaşlarıyla insanımıza sunuyorduk.

2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarlarken, biz 650 bin yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da onlar, bu milletin bağımsızlığına kastetmiş darbecilerin önünden, tankların önünden kaçarken, biz bayrağını yere düşürmeyen bu millete tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk. 2021'de milletin hayrına tek bir adımı olmayanlar yabancı büyükelçilerden sufle alırken biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Gazi Başkentimizde, 1 milyonuncu yuvamızı kardeşlerimize, on binlerle birlikte teslim ediyorduk."

Kurum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceklerini belirterek, "Son nefesimize kadar kökleri bin yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü imkanı seferber etmeye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aziz milletin hizmetkarı olmaya, tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, bu büyük projenin hayata geçmesinde destekleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, mimar, mühendis ve işçilere emekleri için teşekkür etti.

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