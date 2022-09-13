İTO Başkanından 'sosyal konut projesi'ne ilişkin değerlendirme
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin, hem dar gelirli vatandaşın konut sıkıntısına çözüm olacağını hem de oluşturacağı istihdam ve pek çok sektörde sağlayacağı hareketlilikle ekonomiye katma değer sağlayacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 15:47
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi, hem dar gelirli vatandaşımızın konut sıkıntısına çözüm olacak hem de oluşturacağı istihdam ve pek çok sektörde sağlayacağı hareketlilikle ekonomimize katma değer olacak. Projenin konutla sınırlı kalmayıp, iş yeri edinme imkanı sunmasını ayrıca değerli buluyoruz. Belirlenen satın alma kriterleri, 81 ile yayılan kapsayıcılığı ve öncelikli kategorileri ile önemli bir etki yapacak. Atılan bu güçlü temel ülkemize hayırlı olsun."PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!