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Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, hiçbirimizin özel istek ve amacı yok

Sakarya'da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız. Hiç birimizin özel bir beklentisi veya özel bir amacı yok. O nedenle zaman zaman sorarlar 'Ne oluyor; altında, üstünde başka bir parti var mı ya da gizli bir parti var mı?' Açık ve net söylüyorum bunların tamamı safsatadan ibarettir. Her birimiz ordayız, beraber birlikte mücadele veriyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 15:59
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Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, hiçbirimizin özel istek ve amacı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. İlk olarak havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden işçilerin aileleri ile Akyazı ilçesinde buluşan Kılıçdaroğlu daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "İnanç üzerinden siyaset doğru değil, herkesin yaşam tarzına saygı göstermek bizim temel görevimiz olmalıdır. Bayrak bizim bayrağımız, bayrağımızın altında özgürce yaşamak isteriz. Kültürünüzü yaşatın, evlatlarınıza öğretin" ifadelerine yer verdi.

"Kim adalet istiyorsa CHP onun yanında oldu"

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Adapazarı ilçesinde bulunan partisinin grup toplantısının gerçekleştirildiği Atatürk Spor Salonu'na geldi. Sakarya Meydan Savaşı şehit ve gazilerine minnet duyduklarını belirterek konuşmalarına başlayan Kılıçdaroğlu, "Havai fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim. O fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlardı, ama bu kardeşiniz ve CHP kim adalet istiyorsa hep onun yanında oldu. Kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadık. Bir mağduriyet ve haksızlık varsa onun yanında durma felsefesini bize Gazi Mustafa kemal Atatürk öğretti. O nedenle onların yanına gittik. Orada ailelerden bazıları konuştu, hala daha haklarının teslim edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Devletin dini adalettir, adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz, devletin saygınlığı olmaz. Mutlaka adalet olmalıdır, adaleti sağlamak zorundayız" dedi.

"6'lı masa ve millet masanın taahhüdüdür karşılığını alacaksınız"

İktidar oldukları takdirde çiftçi için yapmayı planladıkları projelerden bahseden Kemal Kılıçdaroğlu, "Evliya Çelebi Sakarya'yı ağaç denizi olarak tanımlar. Her taraf ağaç, toprak bile görünmüyor. Burayı gezerken, Sakarya'yı ağaç denizi olarak tanımlamış ve kendi anılarına böyle yazmış. Ağacın olduğu yerde huzur, bereket, hayat vardır. Ağacın olduğu yerde insanlar dinlenirler, çalışırlar, alın teri dökerler, alın terinin karşılığını alırlar. Dolayısıyla Sakaryalı çalışkandır, Sakaryalı üretir. Sakarya ayva üretiminde Türkiye birincisi, fındık üretiminde Türkiye üçüncüsü, balkabağında 4, mısırda ise 7'nci. Sakarya tarım, sanayi, üniversite ve kültür kenti. İktidar olduğumuzda çiftçi şunu görecek; ürettiğiniz her ürünün ve alın terinin karşılığını alacaksınız 6'lı masanın, Millet Masasının taahhüdüdür bu. Fındık üreticisine hakkını teslim edeceğiz. Bu çerçevede 1938 yılında kurulan FİSKOBİRLİK'i yeniden ayağa kaldıracağız. FİSKOBİRLİK, fındık üreticisinin kara gün dostu olacak. Asla çiftçinin zarar edeceğiz bir modele izin vermeyeceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla bu topraklarda zarar etmeyecek. Çiftçiye mazotu ÖTV ve KDV'siz vereceğiz. Kırmızı mazot uygulaması getireceğiz, çiftçiye kırmızı mazotu KDV ve ÖTV'siz vereceğiz. Millet İttifakı olarak hep beraber iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içerisinde çiftçilerin ve esnafın ister bankalardan, ister esnaf kefalet kooperatifinden veya tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içerisinde sileceğiz. Faizin tamamını sileceğiz hiç meraklanmayın. Kırsalda çalıştığı sürece kadınlar ve gençlerimizin sosyal güvenlik birimini devlet olarak biz ödeyeceğiz" diye konuştu.

"Tek isteğim sandığa gidin"

Gençlere sandığa gitmeleri konusunda seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin geleceğini değiştirecek olan 7 buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 7 buçuk milyon genç bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır, o hedefi gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin hep beraber motorları maviliklere süreceğiz. Bu ülkeye; barışı, huzuru ve kardeşliği getireceğiz. Kimse kimsenin yaşam tarzı ve kimliğiyle kavga etmeyecek. O nedenle gençler ülkenin geleceğini sizler belirleyeceksiniz, tek isteğim sandığa gidin. Sakın ola umutsuzluğa kapılmayın en zor koşullarda bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi, bu ülkenin gençlerine emanet etti. EYT'liler hiç meraklanmayın, sizin sorununuzu ısrarla dile getirdim, yıllardır dile getiriyorum, çözeceğiz dediler ben de bekliyorum, bakayım nasıl çözecekler. Çözmezlerse, anahtarı bize vereceksiniz ve hiç kimseyi mağdur etmeden çözeceğim. Çözmezlerse, çözeceğiz bu kadar milletin önünde bu sözü veriyorum, daha önce de söyledim ve verdim bu sözü. Sakarya aynı zamanda bir üniversite kentidir dedik. Üniversite kenti demek gençlerin gelip üniversitelerde okumaları demek. Sınavı kazanan geliyor nerede kalacağım diye düşünüyor. Sakarya'dan söz veriyorum bir yılda yurt sorununu çözeceğiz. Gençler üniversiteyi kazandığında hiçbir anne ve baba oğlum, kızım nerede kalacak diye edişe duymayacak. Anne ve babaların gözü arkada kalmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa gidersin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa gidersin kardeşim" söyleminde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tank Palet vatandır satılmaz diye yazmışsınız. 20 milyar dolarlık bir yatırımdır Tank Palet. Büyük bir üretim üssüdür. Biz o Tank Palet Fabrikasında 5 model tank ürettik. Deneme atışları yapıldı ve başarılı oldu. Buradan açık ve net söylüyorum iktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde o Tank Palet Fabrikasını alıp şanlı ordumuza iade edeceğim. Savunma sanayi açısından en önemli fabrikanızı bu hale getirirseniz, bunun vatanseverlikle bir alakası yoktur. Alacağız ve geri iade edeceğiz. Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk Ordusu. 15 Temmuz'dan sonra hepsini aldılar. İktidar olduğumuzda GATA ve bütün askeri hastaneleri alarak şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz, biz Mustafa Kemal'in, Ecevit'in yolunda ilerliyoruz. Bizim milliyetçiliğimizi soracak olursanız Akdeniz'in sularına CHP'nin milliyetçiliğini yazdık biz. Biz bunlar gibi değiliz. 'Yok efendim ben geliyorum, yok hemen geleceğim, yok bir sabah gelirim.' Rahmetli Ecevit ne dedi, 'asker gitti çıkarmayı yaptı, başbakanlığın kapısına geldi, ordumuz şuanda Kıbrıs'tadır dedi ve bitti' O adalar işgal edildiğinde 50 sefer söyledik işgal ediliyor diye. Şimdi; 'bir gece gelirim, yarın sabah gelirim' diyor. E sana davetiyemi göndersinler beyefendi, 'buyur gel' diye. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa gidersin kardeşim" ifadelerini kullandı.

"Bunların tamamı safsatadan ibarettir"

6'lı masa ile alakalı açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız. Her birimizin elbette ayrı parti olduğunu sizler de ben de biliyorum. 6 partinin saygı değer liderleri demokrasi konusunda, Türkiye'nin huzuru konusunda, Türkiye'nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı konusunda anlaştık. Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız ve o çarklar bir saat gibi çalışacak. Ama zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. Hiç birimizin özel bir beklentisi veya özel bir amacı yok. Amaç Türkiye'yi büyütmek, bu ülkeye huzuru getirmek. O nedenle zaman zaman sorarlar ne oluyor; altında, üstünde başka bir parti var mı ya da gizli bir parti var mı? Açık ve net söylüyorum bunların tamamı safsatadan ibarettir. Her birimiz ordayız, beraber birlikte mücadele veriyoruz. Oturuyor konuşuyoruz, neyi nasıl yapacağımızı yazıyor, çiziyoruz 6 lider altına imza basıyor ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Memleketimizi seviyoruz ve memleketimizde huzurun olmasını istiyoruz. Biz ekonomik büyümeyle bağımsızlığımı taçlandırmak ve büyütmek zorundayız. Sakarya bu açıdan bereketli bir yer, Anadolu bu açıdan bereketli bir yer. Sakarya'yı da lojistik bir üs haline getireceğiz" dedi.

"Kabahat bizde"

Kılıçdaroğlu son olarak, "Sakarya'da raylı sistem yok, olması büyütülmesi ve geliştirilmesi lazım. Diğer sistemlerle entegre edilmesi lazım. Bunun için Sakaryalılara da şunu söyleyeyim; bir milletvekilimiz var, onu kürsüde zaten görüyorsunuz, çalışıyor ama bir milletvekili bize yetmiyor. Bir milletvekili olmasının kabahati bizde mi, Sakaryalılarda mı açık ve net söyleyeyim kabahat bizde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik, Ankara'da nutuk çektik ve sonra dedik ki bize niye oy vermiyorsunuz. Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, derdinizi ve sorunlarınızı dinliyoruz bunları da nasıl çözeceğimizi anlatıyoruz. O nedenle bize destek olun ve katılın" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu bu programının ardından ise Çark Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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