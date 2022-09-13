Bakanlıktan 'MHRS randevularına kota' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'MHRS randevularına kota' iddiasına açıklama
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
Sponsorlu İçerik
Sosyal konut projesinde il il konut sayısı
Sosyal konut projesinde il il konut sayısı
Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?
Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın geriledi
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın geriledi
İstanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı
Ekmekleri meslek lisesi öğrencileri üretecek, mahalleli kadınlar satacak
Ekmekleri meslek lisesi öğrencileri üretecek, mahalleli kadınlar satacak
Erdoğan açıkladı: İşte 'ilk evim ilk iş yerim' projesinin detayları
Erdoğan açıkladı: İşte 'ilk evim ilk iş yerim' projesinin detayları
YÖK, 8 ayda 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı
YÖK, 8 ayda 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı
Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı
Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı
TBMM mesaisine başlıyor: Öncelik ekonomik düzenlemelerde
TBMM mesaisine başlıyor: Öncelik ekonomik düzenlemelerde
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti
Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor
Sözleşmeliye kadro mesaisi: Heyetler bugün toplanıyor
MEB: Aday öğretmenlere 'incitici ifade' kullanılmadı
MEB: Aday öğretmenlere 'incitici ifade' kullanılmadı
Ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasını müfettiş inceleyecek
Ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasını müfettiş inceleyecek
Özel okullarda 'yemek ve yardımcı kaynak' isyanı
Özel okullarda 'yemek ve yardımcı kaynak' isyanı
Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 15 gözaltı
4200 TL taksitle 250 bin konut projesine kimler başvurabilecek?
4200 TL taksitle 250 bin konut projesine kimler başvurabilecek?
AK Parti 'hatasız seçim' istiyor: 200 bin sandık, 3 milyona emanet
AK Parti 'hatasız seçim' istiyor: 200 bin sandık, 3 milyona emanet
4 ekmekten biri çöpe gidiyor
4 ekmekten biri çöpe gidiyor
Yurt fırsatçıları can yakıyor: 3 bin liraya 1 yatak
Yurt fırsatçıları can yakıyor: 3 bin liraya 1 yatak
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
KYK yurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK yurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Özer: Köy okullarını tekrardan hayata geçiriyoruz
Bakan Özer: Köy okullarını tekrardan hayata geçiriyoruz
Üniversitede idari personel, kampüsteki alanda ölü bulundu
Üniversitede idari personel, kampüsteki alanda ölü bulundu
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Emniyet'ten son 3 yıldaki toplumsal eylem ve etkinliklere ilişkin açıklama
Emniyet'ten son 3 yıldaki toplumsal eylem ve etkinliklere ilişkin açıklama
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık
Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sosyal konut projesinde il il konut sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve tüm il ve ilçelerde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak. İşte il il konut sayısı...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 17:20
Yazdır
Sosyal konut projesinde il il konut sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylarını açıkladığı ve adını "İlk Evim, ilk İş Yerim" olarak belirlediklerini duyurduğu kampanya için "Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından, dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Proje kapsamında, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak, 250 bin konut amaçlı arsa milletin istifadesine sunulacak. Projeyle sosyal konut sayısı 2 milyona, oturan sayısı ise 10 milyonun üzerine çıkarılmış olacak.

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projede ilk temel yılbaşında atılacak.

İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirilip hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi amaçlanıyor. Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edilecek bu projeler, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.

- Projenin ilk etabı

Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılarak kontenjanlar belirlendi. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı.

Projede ilk defa gençler için de özel bir kontenjan oluşturuldu. Projedeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 bini de gençlere tahsis edildi.

Konutların, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen fiyatları da şu şekilde olacak:

- Vatandaşlar, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecek.

- Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecek.

Kampanyaya, İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaş başvurabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların, hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kurulacak.

KAPAT [X]

- Konut amaçlı arsa kampanyasının detayları

Kampanyayla birlikte ilk defa, vatandaşlara, altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunulacak. Böylece, düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara, şehirlerin çeperlerinde, kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak.

İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlenen bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara satılacak. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine, mimari ve mühendislik desteği de verilecek.

Arsalar iki gruptan oluşacak. İlk grupta, 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar olacak. Bunlar, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlara satılacak.

İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecek.

- İş yeri kampanyasının detayları

Halihazırda 12 ilde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayi tipi işyeri projesi bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yeri daha, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunulacak.

Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi işyerleri, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak.

Bu işyerleri, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sunulacak.

Projenin tamamı olan 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin işyeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insan daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturulmuş olacak.

-İl il konut sayısı

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Dolar 18,25 TL'ye yükseldi
Dolar 18,25 TL'ye yükseldi
Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?
Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın geriledi
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın geriledi
ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden az yavaşladı
ABD'de enflasyon ağustosta beklenenden az yavaşladı
İstanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı
Ekmekleri meslek lisesi öğrencileri üretecek, mahalleli kadınlar satacak
Ekmekleri meslek lisesi öğrencileri üretecek, mahalleli kadınlar satacak

Bu Habere Tepkiniz

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-kacirilmayacak-firsat_adv2421
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
Üni-Per-Sen'den YÖK önünde basın açıklaması

Üni-Per-Sen'den YÖK önünde basın açıklaması

Üniversite İdaresi Personelinin sorunlarının çözümü için Üniversite İdariPersonel Sendikası YÖK önünde basın açıklaması yaptı.
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 70.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 70.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 70.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 13 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı şifa!

İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı şifa!

İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Soğan tuzla kullanıldığında siğilleri yok ederken, balla kullanıldığında iltihabı yok ediyor. İşte soğanın faydaları...