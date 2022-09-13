Çok sevdiği öğrencilerinden okulların açıldığı gün ayrı düştü
Bilecik'in sevilen öğretmenlerinden Sinan Aydın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Aydın, çok sevdiği öğrencilerinden okulların açıldığı gün ayrı düştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 20:08
Bilecik merkez merkez Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Sinan Aydın bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın ölümü öğretmen camiası ile öğrencileri yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Papatya köyü camisinden kaldırılarak, köy mezarlığına defnedilecek.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!