Konya Şeker'den mevsimlik ve daimi kadrosu olmayan işçiye kadro

Konya Şeker'de, düzenlenen programla alınan kararın ayrıntıları netleştirilmiş oldu. Konya Şeker'de geçici işçilere kadro verilmesi ile ilgili düzenlenen programda Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Hüseyin Murat Akın, kurum olarak çalışanların mutluluğunu birinci öncelik olarak gördüklerini söyledi. Başkan Ramazan Erkoyuncu'nun talimatıyla aldıkları bu kararın bütün çalışanlara hayırlı olmasını dileyen CEO Akın, "Hayırlısı ile toplam 282 kişiye kadro vereceğiz. En son 2016 yılında sadece 52 kişiye kadro verilmiş. Bir de 1989 yılında böyle bir program düzenlenmiş ama bu kadar yüksek bir sayı yok. Dolayısıyla bugün hayırlı bir gün, herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte, kadrolarımızın devamlılığı amacıyla ihtiyaç duyuldukça kadro tahsislerini yapmaya devam edeceğiz. İşçilerimizin, çalışanlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök ise PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya alınan bu karar için teşekkür ederek bugünün kendileri açısından mutlu, sevinç dolu bir gün olduğunu, bu tahsisle bugüne kadar mevsimlik işçilere yapılmış en büyük kadro tahsisinin yapıldığını belirtti. İsa Gök, "Hayatım boyunca şu sözün doğruluğuna hep inandım; 'çalışan olmadan işveren olmaz, işveren olmadan çalışan olmaz.' Devlet olmadan hiçbir şey olmaz. O nedenle çalışanlar iş yerlerini evleri gibi kutsal bilmelidir. İşverenler ise çalışanlarına evlatları gibi sahip çıkmalıdır. İşverenlerin kurum kültüründe güç paylaşımı yerine gücün çoğaltımı prensibi yer almalıdır. Konya Şeker bir başarı öyküsüdür. Fakat bu başarı öyküsü içerisinde geçmişte sadece 60 kadar beden işçisine verilen kadro dışında kadro tahsisi yapılmaması bu büyük başarının hep eksik tarafı olarak karşımızda durdu. Bugün ise üretimde çalışanlara yönelik, kadro tahsis edilecek olması, bir ilk olma özelliğinin yanında, sanayi ve sektör adına emekten yana irade gösterilmesi bakımından oldukça kıymetlidir. Çalışan kardeşlerime muvaffakiyetler diliyor, Konya Şeker ailesinin daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı ve sürecin çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunuldu. programa, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Hüseyin Murat Akın, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Konya Şeker Genel Müdürü Kemal Ateş, Konya Şeker İnsan Kaynakları Koordinatörü Mehmet Emin Erginöz, Şeker-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Metin Kunter ile diğer yetkililer katıldı.