Sanayi Bakanlığından 60 bin kişilik hedef: Öncelik genç işsizliği azaltmak

Temmuzda yüzde 19,1'e gerileyen genç işsizliğin daha da aşağı çekilmesi için çalışmalara devam ediyor. Özellikle üniversite mezunu gençler için çeşitli destek programlar ile yeni istihdam ortamları oluşturuluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; gençlik merkezleri, genç ofisler, gençlik kampları; ulusal ve uluslararası faaliyetler ile gençlerin kişisel, sosyal, ruhsal vb. her türlü gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

2022 itibariyle bakanlığa ait 408 gençlik merkezi ve 323 genç ofis bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu "Kariyer Rehberliği, Girişimcilik Eğitimleri, Start-Up Programları, Genç Girişimci Buluşmaları, Genç Hackathon, Robotik Kodlama, Kod Adı 2023, Dene Yap, Vizyon Kulüpleri, Genç Merkür, Limitless Makers ve Meslek Buluşmaları gibi projelerle gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması gençlik merkezleri ve genç ofisler aracılığı ile sağlanıyor" dedi.

HEDEF 60 BİN GENCİ İSTİHDAMA DAHİL ETMEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında genç girişimcilere yönelik imzalanan protokolü hatırlatan Kasapoğlu "Bu protokol ile Bakanlığımız, KOSGEB'in yeni girişimcilere vermiş olduğu destekten faydalanmanın ön şartı olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni 81 ilde gençlik merkezlerimiz aracılığıyla yerine getiriyor" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Sanayi Bakanlığı iş birliğinde genç istihdamını artırmak için 2021'de ilk defa uygulamaya koydukları, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde 170 fabrikanın tam kapasite faaliyete geçtiğini ve 60 bin gencin istihdama dahil edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Esma Altın