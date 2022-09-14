Dünyadaki leonardit rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de!

Kahramanmaraş Elbistan bölgesinde gübrenin alternatifi olacak bir maden rezervi bulunuyor. Uzun zamandır üzerinde çalışılan bu madenin adı leonardit... Kömürün bir önceki hali olarak bilinen leonardit madeni, kullanıldığı topraklarda gübreden yüzde 70 daha fazla verim sağlıyor. Fiyat olarak ise gübrenin 5'te 1'i kadar ucuz.

Tarımda girdi maliyetlerini en çok etkilen ürünün gübre olduğu düşünüldüğünde, leonardit adeta altın değerinde. Bu cevherin dünya rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de bulunuyor. Kanıtlanmış olarak tespit edilen rezervin miktarı 4,8 milyar ton civarında. Ürün, AR-GE çalışmaları sonrasında toz ve sıvı olarak son tüketiciye hitap edecek şekilde hazırlandı.

KONYA OVASI'NDA DENENDİ

Ürünün ilk denemeleri Konya Ovası'nda gerçekleştirildi. Leonardit ile beslenen topraklarda verim yüzde 70 oranında artış gösterdi. Üstelik bir dönemde erkenci ürün alınarak, iki ayrı hasat yapıldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz gazetemize yaptığı açıklamada "Bölgemizde 4.8 milyar ton rezerv var. Almanlar bölgeye gelerek hem rezervi hem de üretimi incelemek istedi. Sadece rezervin 13'te 1'i Türkiye'nin bütün arazilerinde kullanmak için yetiyor. Bu ürünün ticarileşmesi için bölgede fabrikalar kuruldu. Tarım Bakanlığına bir sunum yaptık. Şayet ülke geneline yayarsak üretime ciddi katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

VERİMDE ETKİN ROL OYNUYOR (LEONARDİT NEDİR?)

Leonardit, yüksek oranda hümik asit, makro ve mikrobesin elementlerini içeren tamamen doğal bir maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden tabiatta nadir bulunur. Dünya rezervinin büyük kısmı Türkiye'dedir. İçerdiği yüksek orandaki hümik asitler sebebiyle toprakların fiziki ve biyolojik yapılarının düzenlenmesinde aktif rol oynar.

Leonarditin bir maden olarak tanınması ve yaygın olarak kullanılmaya başlaması oldukça yenidir. Buna rağmen, şimdiden bazı ülkelerin maden varlıkları listelerinde ve üretim tablolarında ayrı bir maden türü olarak "Endüstriyel Ham Maddeler" grubu altında yer alıyor.

Kaan ZENGİNLİ