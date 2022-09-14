İptal edilen KPSS sınavı Pazar günü yapılacak
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumunda bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan benzer sorular çıkması nedeniyle 4 Ağustos'ta iptal edilmesinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçti. 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenlenecek sınava ise günler kaldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Eylül 2022 09:00
Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Girdikleri sınav iptal edilince adaylar, tekrar bir hazırlık sürecini önlerinde buldu. Sınava bir hafta kala konuştuğumuz adaylardan bazıları sınav sistemine güvenlerinin sarsıldığını dile getirirken bazılarıysa sınavın yeniden yapılmasını bir şans olarak görüyor.
Adaylar, "Sınav iptal olduğu zaman psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Twitter'da benzer soruları gördüğümüzde ve iptal dedikoduları dolaşmaya başladığında ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi 'bu yeni bir şans' diyoruz" diye konuşuyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!