Kandilli açıkladı! Sabah saatlerinde peş peşe deprem oldu
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Eklenme : 14 Eylül 2022 09:09
Denizli'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; Denizli'nin Çal ilçesinde bugün saat 04:10'da 2.9, 04:17'de 1.9, 04:22'de 1.6 ve son olarak 04:28'de 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe yol açan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!