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Okuldaki enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı:- "Okul çağı çocukları için kahvaltı en önemli öğündür. Sabah yapılan kahvaltı çocuğun öğrenmesinde daha başarılı olmasını sağlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 09:16
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Okuldaki enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı

Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlara karşı ailelerin endişeleri de artarken; okul gibi kalabalık ortamlarda daha sık görülen enfeksiyonlara karşı uyarıda bulunan uzmanlar, bağışıklığın güçlü tutulması konusunda uyarıyor.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada, okuldaki enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ender Saraç, "Okul çağı çocuklarında birçok farklı enfeksiyon ile karşılaşılmaktadır. Bunların başında ise üst solunum yolu enfeksiyonları gelmektedir. Bu enfeksiyonlar; virüs veya bakteri kaynaklı olabilir. Bundan dolayı çocukların bağışıklık sistemleri güçlü olmalıdır. Antioksidan gıdalardan zengin, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, az miktarda paketli gıda tüketimi, temizlik ve hijyene dikkat edilmesi güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardandır. Özellikle düzenli uyku ve besin değeri açısından zengin bir kahvaltı çocukların okuldaki başarısını ve derslere olan konsantrasyonunu önemli derecede arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Amerikan Pediatri Akademisi ve Dünya Sağlık Örgütü ham bal öneriyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olarak Antiviral ve antibakteriyel etkilere sahip olan ham balın önerildiğini bildirdi.

Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle öksürük şiddetinin azalmasına yardımcı olduğu yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. 2014 yılında Amerikan Pediatri Akademisi'nde yayınlanan, çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada ise, ham balın gece öksürüğü ve uyku kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya, 7 gündür öksürük sebebiyle hastanede yatan 130 çocuk katılmıştır.

Birinci grup, deney grubu olarak belirlenmiştir ve her çocuğa, gece uykusundan 30 dakika önce, 10 g ham bal verilmiştir. İkinci grup, kontrol grubu olarak belirlenmiştir ve hiç ham bal almamıştır. Çalışmanın sonucunda, Düzenli olarak ham bal tüketen grubun gece öksürüklerinde anlamlı derecede azalma olduğu bunun yanında, uyku kalitelerinin de düzelme olduğu tespit edilmiştir."

- "Enfeksiyonlardan korunmak için çocuklarınızı antioksidanlardan zengin besleyin"

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise çocukların beslenmesine, kaliteli protein kaynaklarından; kırmızı et, tavuk, balık gibi besinler, kalsiyum açısından zengin; yoğurt, kefir, peynir gibi gıdalar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ile kırmızı mor meyvelerin mutlaka eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Samancı şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ayrıca doğada bilinen en güçlü antioksidan olan propolis, B grubu vitaminleri, magnezyum, çinko ve demir mineralleri açısından zengin arı sütü ve doğal probiyotik özellikte olan arı ekmeğini de düzenli olarak tüketmelerini sağlayın. Ayrıca okul çağı çocukları için kahvaltı en önemli öğündür. Sabah yapılan kahvaltı çocuğun öğrenmesinde daha başarılı olmasını sağlar.

Çocukların kahvaltısında; anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, kalsiyum açısından zengin süt, kaliteli bir yağ kaynağı olan zeytin, vitamin mineral açısından zengin salatalık, domates ve yüksek lif içeriğine sahip tam buğday ekmeği yer almalıdır. Ayrıca ara öğünlerde 1 tatlı kaşığı arı sütlü ham bal karışımı, 2 tatlı kaşığı polen, 1 tatlı kaşığı arı ekmeği ve en az 10 damla Anadolu propolisi tüketimi yine çocukların günlük antioksidan ihtiyacının karşılanması için gereklidir."

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